ULTIM'ORA - False fatture, assolto ADL e condannato Moggi jr per l’affare Lavezzi

Aurelio De Laurentiis è stato assolto per il falso uso di fatture per operazioni inesistenti. L'unico condannato è Alessandro Moggi, a cui è stato comminato un anno di reclusione (pena sospesa) per l'affare-Lavezzi (per il quale invece è stata dichiarata la prescrizione), per un consulenza nel passaggio dal Napoli al PSG per una ipotesi di dichiarazione infedele. A riportarlo è Il Mattino.