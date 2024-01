ULTIM'ORA - Fatta per il rinnovo di Politano! Si stanno preparando documenti per la firma

Rinnovo ad un passo con il Napoli per Matteo Politano. Arrivano sui social gli aggiornamenti del giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Napoli sta preparando la documentazione per far siglare nei prossimi giorni il prolungamento di contratto di Matteo Politano, in attesa degli ultimi dettagli. L'accordo avrà validità per tre anni e mezzo aggiunti al suo contratto. Il Napoli respinge le proposte di Al Shabab per Politano".

Napoli are preparing documents to get Matteo Politano's contract extension sealed in the next days, waiting on final details.



The agreement will be valid for three-and-half years added on his contract



Napoli rejected Al Shabab approaches for Politano.