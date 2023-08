ULTIM'ORA Sky - Lozano-Psv, affare in chiusura: i dettagli

Il PSV Eindhoven è ormai in chiusura per il ritorno di Hirving Lozano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il PSV Eindhoven è ormai in chiusura per il ritorno di Hirving Lozano. L'attaccante del Napoli è ormai ai dettagli anche dal punto di vista dell'ingaggio con il club olandese ed è pronto a partire per l'Olanda. Nelle scorse settimane, il messicano era finito nel mirino anche di alcuni club sauditi. A riferirlo è Sky Sport.

Il ritorno al PSV. Con l'accordo con il PSV, Lozano torna nel club che lo ha portato in Europa nel 2017 acquistandolo dal Pachuca e con cui ha segnato 40 gol in 79 presenze.