ULTIM'ORA Sky - Ostigard, spunta il Torino: contatti con il Napoli, la situazione

Leo Ostigard è al centro delle ultime ore del mercato del Napoli: non solo l'Udinese, anche il Torino ha mostrato interesse per il classe '99

Leo Ostigard è protagonista degli ultimi movimenti di mercato del Napoli. Il difensore norvegese aveva rifiutato l'Udinese, dando priorità al Genoa che però gli ha preferito Cittadini. Così, è nata una "lotta" a due per ingaggiarlo: non ci sono solo i friulani, che sperano ancora possa essere inserito nell'affare Perez.

Nelle ultime ore anche il Torino ha mostrato interesse per il classe '99. La società ha già ricevuto l'ok di Juric, così sono stati avviati i contatti tra i due club, la formula sarebbe del prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, attraverso il suo profilo X: "Torino, per la difesa piace Ostigard. Contatti in corso tra le le parti per l’operazione in prestito con diritto di riscatto".