ULTIM'ORA - Plusvalenze Juve, la Procura FIGC chiede 9 punti di penalizzazione!

Giornata campale per il processo sportivo dell'inchiesta Prisma in merito alle plusvalenze. Alla Corte federale d'Appello è in corso la discussione dell'istanza di revocazione che la Procura federale ha presentato contro l'assoluzione della Juventus e di altri otto club rispetto ai fatti contestati nello scorso mese di maggio.

Come riportato da Sportitalia, il procuratore federale Giuseppe Chinè ha chiesto 9 punti di penalizzazione nel campionato in corso per il caso plusvalenze. Mano pesante, dunque, nella richiesta. Ovviamente una richiesta che bisognerà essere accolta.