ULTIM'ORA - Popovic, visite completate! Ora la firma prima del Frosinone

© foto di Pierpaolo Matrone

Visite mediche completate per Matija Popovic. L'attaccante classe 2006 ora è pronto a firmare il contratto che lo legherà al Napoli. In mattinata l'ex Partizan si è recato a Villa Stuart per i test di rito, durati più di tre ore. Alle 12:24 il giocatore ha lasciato la clinica romana.

Considerato uno dei migliori talenti della sua annata in tutta Europa, Popovic diventerà presto ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli, ma non si aggregherà alla squadra di Mazzarri. Il serbo sarà girato infatti subito in prestito al Frosinone fino al termine della stagione, anche perché gli azzurri non hanno a disposizione uno slot da extracomunitario per inserirlo nell'organico per questo campionato.