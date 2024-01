ULTIM'ORA - Romano: "Politano rinnova! Incontro positivo con ADL, le cifre del triennale"

Si avvicina il rinnovo di contratto di Matteo Politano con il Napoli. Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha scritto sui social che l'incontro di oggi è stato positivo, l'esterno è pronto a firmare un triennale da 2,8/3 milioni di euro a stagione.

"Matteo Politano ha accettato di firmare un nuovo contratto con il Napoli. È tutto pronto per la firma. Positivo oggi l'incontro con il presidente del Napoli che non vuole cederlo alla squadra saudita degli Al Shabab. Nuovo accordo triennale concordato, stipendio intorno a € 2,8/3 milioni all'anno".

🚨 Excl: Matteo Politano has agreed to sign new deal at Napoli. It’s all set to be signed very soon.



Positive meeting took place today with Napoli president who doesn’t want to sell him to Saudi side Al Shabab.



New three-year deal agreed, salary around €2.8/3m per year.