ULTIM'ORA Sky - Elmas-Napoli, limati gli ultimissimi dettagli: domani arriverà in Italia!

E' fatta per il terzo acquisto di questa sessione di mercato del Napoli. Stando a quanto riferito da Sky Sport, quella per Eljif Elmas è una operazione chiusa, di cui sono stati limati anche gli ultimissimi dettagli, e nella giornata di domani il centrocampista macedone arriverà in Italia, pronto a cominciare la sua nuova avventura, lontano dal Fenerbahce e con l'azzurro addosso.