ULTIM'ORA Sportitalia - Ghoulam, trattativa in corso tra Napoli e Wolverhampton

Con il Napoli in cerca di un terzino sinistro, l'avventura azzurra di Faouzi Ghoulam sembra ormai essere arrivata al termine. Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà scrive su Twitter: "Per Ghoulam è in corso una trattativa tra il Napoli e il Wolverhampton. Si può concretizzare, non ci sono accordi, ma un interesse che lascia ben sperare". Ricordiamo che Jorge Mendes, agente dell'algerino, è molto vicino alla proprietà dei Wolves.