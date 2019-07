ULTIM'ORA TMW - Se Pèpè sceglie l'Arsenal nuovo assalto a Lozano

Ore calde per il mercato del Napoli, con la sensazione che la prossima settimana sarà molto importante per definire alcune situazioni. Nelle ultime ore dall'Inghilterra è rimbalzata la voce di un Arsenal ad un passo da Nicolas Pèpè, con l'ivoriano che preferirebbe la pista londinese alla maglia del Napoli. In questo caso, secondo quanto scrive Niccolò Ceccarini su Twitter, il club azzurro sarebbe pronto a lanciare un nuovo assalto ad Hirving Lozano, classe '95 in forza al PSV.