Ultimatum di Giuntoli per Lobotka: o si chiude entro sabato o l'affare salta

Il Napoli segue da diverse settimane Stanislav Lobotka del Celta Vigo, ritenuto il profilo ideale per migliorare il centrocampo. Ma la trattativa non decolla, si resta sempre "ad un passo" ma non si va mai oltre. La conferma arriva da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, secondo cui ieri il ds Giuntoli ha dato un ultimatum al club spagnolo: o si chiude entro sabato o l’operazione salta. Da una parte c’è l’offerta di 20 milioni di euro, dall’altra la richiesta dei galiziani che ne vorrebbero due in più. Inoltre il Celta ha fatto sapere che Lobotka non verrà ceduto prima di aver trovato il sostituto. Insomma, un affare ancora distante dalla conclusione.