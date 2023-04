Ultime da Castel Volturno: Osimhen non è in gruppo, Raspadori fa personalizzato

Napoli in campo per la classica rifinitura prima della sfida al Milan e dunque della partenza per Milano prevista nel pomeriggio

Napoli in campo per la classica rifinitura prima della sfida al Milan e dunque della partenza per Milano prevista nel pomeriggio. I primi quindici minuti sono stati aperti alla stampa e quindi ci sono indicazioni sulle condizioni di Osimhen. Non ci sono nè Victor Osimhen, nè Giovanni Simeone. Giacomo Raspadori invece sta svolgendo un allenamento personalizzato. Il nigeriano dunque continua a lavorare a parte.