Ultras anche in tribuna: la decisione di ADL

Alcuni ultras saranno allo stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Milan di Champions League anche in Tribuna. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che racconta dunque questo nuovo capitolo della pace tra Aurelio De Laurentiis ed i gruppi organizzati.

Il quotidiano spiega che il patron ha consentito, anche ai gruppi ultras che non hanno la tessera del tifosi, di acquistare gli ultimi tagliandi disponibili per il match di questa sera in tribuna centrale inferiore, settore molto vicino a quello che solitamente ospita De Laurentiis che dovrebbe essere questa sera al Maradona, nonostante un viaggio programmato per Los Angeles.