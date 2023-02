Un cambio certo contro la Lazio: non sono previste troppe novità

In vista della gara contro la Lazio, Luciano Spalletti e il suo staff valutano con attenzione le condizioni fisiche dei singoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della gara contro la Lazio, Luciano Spalletti e il suo staff valutano con attenzione le condizioni fisiche dei singoli che, a parte l’infortunato Raspadori, stanno tutti bene. Un cambio sarà obbligato, perché Mario Rui sarà squalificato e dunque al suo posto ci sarà l’uruguaiano Olivera. Per il resto non sono attesi molti cambiamenti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.