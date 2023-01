Un cambio per reparto? Tutti i dubbi di formazione di Spalletti verso la Sampdoria

Sono le ore dei dubbi, queste, perché presto arriveranno quelle delle scelte, scrive il Corriere dello Sport in merito alla formazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono le ore dei dubbi, queste, perché presto arriveranno quelle delle scelte, scrive il Corriere dello Sport in merito alla formazione da mandare in campo da parte di Luciano Spalletti: "Potrebbe esserci un cambio per reparto, la rosa è ampia e diversi calciatori sperano di avere spazio dal primo minuto. Mario Rui cerca spazio a sinistra, Juan Jesus può rilevare Rrahmani, Ndombele con l'Inter è entrato bene e potrebbe essere confermato, a destra scalpita Lozano ma anche Raspadori dall'inizio può diventare un'opportunità da esplorare. Questi alcuni dei possibili cambi contro la Sampdoria. Ballottaggi vivi che resteranno aperti fino a poche ore dall'inizio della partita.



Ndombele, ad esempio, è entrato con grinta, voglia, ordinato e reattivo, e per questo motivo è autorizzato a sperare in una maglia dal primo minuto.