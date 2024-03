"Un tifoso mi ha sputato al Maradona perchè Juventino": il racconto del prof. Ascierto

Ero allo stadio, uno mi ha riconosciuto e mi ha sputato». Questo il suo racconto dell'episodio all'edizione odierna di Repubblica Napoli

TuttoNapoli.net

Paolo Ascierto, l’oncologo napoletano del Pascale divenuto celebre per gli eccezionali risultati raggiunti nella ricerca contro il Covid, è stato vittima di un brutto episodio durante Napoli-Juve, che Ascierto era andato a seguire da tifoso juventino: "Ero allo stadio, uno mi ha riconosciuto e mi ha sputato". Questo il suo racconto dell'episodio all'edizione odierna di Repubblica Napoli

"Avrei preferito che mi dicesse “ attenti che ve ne faremo tre ( di gol)”. Sa, il classico sfottò che tra fan di squadre avversarie è ammesso. Invece, mentre ero in fila per entrare in tribuna Posillipo, questo signore che non era giovanissimo e aveva sicuramente più di 50 anni, mi ha riconosciuto e quando ho lasciato passare la persona che era di fianco a me, si è fatto avanti, mi ha sorriso e ha attivato il classico “ pù”. Uno sputo.

Il fatto che sono tifoso della Juve a Napoli è risaputo. Ho partecipato anche a trasmissioni sportive e l’ho detto più volte in pubblico. Se ho sporto denuncia? Certo che no. È stata una cosa talmente rapida che gli altri l’hanno vista appena. Ce ne siamo accorti solo io e mio figlio. Se non ci fosse stato lui con me, giuro che me ne sarei andato. È un episodio che mi ha fatto molto male. Per fortuna ho avuto tanta solidarietà dagli altri tifosi".