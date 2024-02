Verona, Lazovic a Dazn: "I nuovi sono arrivati devono integrarsi presto per l'obiettivo finale"

Prima della sfida contro il Napoli, ai microfoni di DAZN ha parlato l'ala Darko Lazovic.

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima della sfida contro il Napoli, ai microfoni di DAZN ha parlato l'ala Darko Lazovic: "Sono arrivati da poco, devono integrarsi meglio possibile. Non c'è tanto tempo, adesso ci aspettano le partite più importanti per il nostro obiettivo e cerchiamo di fargli capire le cose e speriamo che ci aiutano per la salvezza".