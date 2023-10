Verona-Napoli, Elmas in tribuna: il ds azzurro Meluso svela il motivo

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, nel corso dell’intervista rilasciata a Dazn ha svelato il motivo della tribuna per Eljif Elmas

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Eljif Elmas, uno dei calciatori più determinanti lo scorso anno per il Napoli, quest'anno sta trovando pochissimo spazio. E oggi a Verona, contro l'Hellas, Rudi Garcia l'ha lasciato addirittura in tribuna. Ma dietro non c'è nessun motivo tecnico, si tratta di un problema di natura fisica.

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, nel corso dell’intervista rilasciata a Dazn ha svelato il motivo del forfait del macedone: “Abbiamo avuto diversi infortunati a cui si è aggiunto oggi Elmas che ha subito qualche postumo dal doppio impegno, ma lavoriamo, cerchiamo di trovare serenità e di isolarci dalle voci”.