Verso il Cagliari: già in cinque sono certi di un posto da titolare

Francesco Calzona, in vista della gara di domenica contro il Cagliari, riparte dall’asse storico: Meret (6 anni e 162 partite, due miracoli per tacitare le malelingue con il Barcellona), Di Lorenzo (5 anni e 218 partite, inclusi quindici gol e una crisetta d’identità da combattere; squalificato per il Cagliari), Lobotka (5 stagioni e 147 partite ad illuminare con quel calcio cerebrale) e, ovviamente, Osimhen e Kvaratskhelia, che si possono anche sostituire a partita in corso. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.