VIDEO - ADL è arrivato al pranzo UEFA: "Evviva il Napoli, partita importantissima"

Aurelio De Laurentiis ha risposto alle domande dei giornalisti fuori dalla sede del pranzo UEFA, con una semplice battuta: "Evviva il Napoli"

Fonte: Tmw

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A poche ore dalla sfida col Barcellona, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis si è recato al risortante Barrio de Sarrià per partecipare al pranzo UEFA. Il patron del Napoli non si è dilungato in particolari dichiarazioni, ma ha risposto alle domande dei giornalisti in poche battute: "Evviva il Napoli, partita importantissima". Per il Barça presente il presidente Joan Laporta, così come il suo vice Rafa Yuste che si è lasciato andare un secco "fiducia totale" in vista di questa sera.