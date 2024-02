VIDEO - Calzona su Hamsik: "Se arriva Marek? Vediamo..."

"Se arriva Hamsik? Vediamo". Così Francesco Calzona ha risposto alle domande sul possibile arrivo nel suo staff di Marek Hamsik

"Emozionato? Abbastanza! Se arriva Hamsik? Vediamo". Così Francesco Calzona ha risposto alle domande sul possibile arrivo nel suo staff di Marek Hamsik, ex capitano azzurro di cui aveva parlato anche Aurelio De Laurentiis nella serata di lunedì.

Calzona, lasciando l'Hotel Britannique dove ha incontrato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per dirigersi a Castel Volturno, ha risposto in maniera cordiale alle domande dei tifosi che gli hanno augurato la buona fortuna per la sfida di domani sera contro il Barcellona. In allegato il video di Sky Sport.

Clicca qui per il video