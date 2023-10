VIDEO - Clamoroso Osimhen: il cognato lo accusa di averlo fatto arrestare insieme alla sorella

Ancora problemi per Victor Osimhen in Nigeria.

Ancora problemi per Victor Osimhen in Nigeria. Dopo l'infortunio di Osimhen, arriva una clamorosa denuncia da parte del cognato Osita Okolo, ex membro dell'entourage del centravanti del Napoli. Stando ad un video postato sui social da Okolo e dalle informazioni di NPFL Updates, l'attaccante azzurro avrebbe fatto arrestare sua sorella Esther e suo cognato dal Dipartimento di Stato Servizio (DSS). Su Twitter lo stesso Okolo, in diatriba con Osimhen per presunte commissioni non pagate per il suo passaggio dal Lille al Napoli, ha spiegato l'accaduto: "Il Dipartimento dei Servizi di Stato è diventato un ladro. Victor Osimhen invia DSS per rapire con la forza sua sorella (mia moglie) per una questione che è ancora in tribunale tra me e lui". Di seguito il post con le immagini.