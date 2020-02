VIDEO - Ds Atalanta a TN: "Possibile trattativa col Napoli per Castagne. Ilicic? Fa gola a tutti..."

Nel corso della manifestazione Italian Sport Awards, alla nona edizione all'Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli il ds dell'Atalanta Gabriele Zamagna in merito a diverse tematiche: "Siamo entrati nella fase cruciale della stagione, dobbiamo continuare su questi livelli".

QUARTO POSTO. - "Mancano ancora tante partite, abbiamo qualche punto in più rispetto alle avversari. Le altre hanno tutte le qualità per recuperare il terreno perduto. E' ancora tutto da giocare".

CAPITOLO VAR - "La Var è uno strumento che sta aiutando tutto il moviemento. Gli errori sono stati ridotti anche se è un sistema che va corretto. Mi auguro che le cose in futuro possano migliorare".

ILICIC-NAPOLI. - "Ilicic è un grandissimo campione, abbiamo la fortuna di averlo tra le nostre file. Fa gola a tutti i top club europei, speriamo faccia vedere le stesse cose che ha fatto vedere nelle ultime stagioni a Bergamo".

CASTAGNE AL NAPOLI.- "L'Atalanta è una società venditrice, nel momento in cui arrivano delle offerte giuste che la società ritiene all'altezza, possiamo trattare con chiunque. In futuro sarà possibile farlo anche col Napoli".