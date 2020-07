VIDEO - "Fa sempre il fenomeno contro di noi", spunta l'audio di Insigne su Giua

"Fa sempre il fenomeno contro di noi" dice Lorenzo Insigne in campo, dopo il primo rigore che l'arbitro Giua fischia per il Parma, negli audio rubati da bordo campo isolando la telecronaca. Nel video social, che vi mostriamo, c'è anche Mario Rui che sul rigore dice: "Lui si è fermato, che faccio sparisco?" spiegando la dinamica del contatto con Grassi che ha indotto l'arbitro a fischiare il penalty. Insigne, invece, fa riferimento a un precedente fallo a centrocampo non fischiato. Tante polemiche per una direzione di gara decisamente scadente.

😳 Lorenzo Insigne: “Lo fa sempre il fenomeno contro di noi”. pic.twitter.com/TYuP7C2Xbc — Out Of Context Napoli (@NoContextNapoli) July 22, 2020