VIDEO - Gaetano racconta il gol: "Non sapevo che fare, poi ho visto la gente in Curva B emozionarsi"

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, a una settimana dal primo gol in Serie A, contro l'Inter, ha raccontato le sue emozioni ai canali ufficiali del club: "Le mie sensazioni erano buone, devo dire la verità. Mi aspettavo di entrare e potevo far gol perché l'Inter giocava uno in meno, noi stavamo facendo una gran partita e c'erano spazi per le ripartenze e per far gol. Quando sono entrato abbiamo subito la rete di Lukaku e lì dovevamo dare il tutto per tutto per vincere la partita, per noi era molto importante. Sul 2-1 si sono aperti ancor di più gli spazi perché loro dovevano pareggiare la partita, quindi c'era campo per andare a fare gol.

Quando mi arriva quella palla lì io sbaglio il passaggio col sinistro, ma dopo mi arriva di nuovo, anticipando Asllani, e parto in contropiede con 40 metri di campo. Mi sono detto: Questa è la volta buona! Do allora palla a Simeone un po' prima perché dovevo farmela ridare. Il Cholo poi è stato un grande a darmi la palla e arrivato lì ho fatto gol con lo scavino.

Quando ho fatto gol non sentivo niente più, non sapevo cosa fare, dove andare. Poi alla fine sono andato sotto la Curva B a esultare con loro e si vedeva che le persone erano emozionate e molto molto contente".