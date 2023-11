VIDEO - Guerriglia Ultras Union, assalto anche ad un pub: le immagini sui social

Gravi disordini nel centro di Napoli provocati dagli Ultras dell'Union Berlino, arrivati ieri sera in città per la sfida in Champions di oggi contro gli azzurri. I tifosi tedeschi, vestiti completamente di bianco e scortati dalla Polizia, sono partiti in corteo per le strade di Napoli.

Arrivati a Piazza Dante sono scoppiati scontri violentissimi tra gli Ultras berlinesi e le Forze dell'Ordine. La violenza non ha risparmiato diversi esercizi commerciali, come testimoniano le immagini pubblicate da un locale del centro che ha subito un’aggressione dai tedeschi.