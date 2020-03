VIDEO - Insigne sposa l'iniziativa, sul balcone di casa intona "Un giorno all'improvviso"

Come promesso, Lorenzo Insigne ha fatto capolino sul suo balcone di casa per chiamare a raccolta i tifosi del Napoli. Dopo l'annuncio di oggi sui social, con la Ssc Napoli che ha organizzato un flash mob per tutti i tifosi azzurri per combattere la quarantena, il capitano del Napoli ha prontamente pubblicato sul suo profilo Instagram il video che lo ritrae intento a cantare il coro napoletano "Un giorno all'improvviso": "Facciamo cantare Napoli! Io ci sono!".