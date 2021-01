VIDEO - Llorente-l'Udinese: l'arrivo dello spagnolo a Villa Stuart per le visite mediche

Tutto fatto per il trasferimento di Fernando Llorente all'Udinese. Questa mattina visite mediche per l'attaccante spagnolo che arriverà in Friuli a titolo definitivo e firmerà un contratto di 18 mesi. "Napoli? No, non parlo" l'unica frase pronunciata dall'ex Juve al momento dell'arrivo a Villa Stuart. Ecco il video: