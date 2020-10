VIDEO - Spadafora su Juve-Napoli: "Spero in un giudizio saggio"

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato prima delle presentazione del libro di Sara Gama al CONI: "Il mio augurio a tutti i giocatori contagiati è che stiano bene il prima possibile. Non sono preoccupato, il nostro protocollo è valido, ma deve essere rispettato. Non tutte le società lo hanno però fatto rispettare e invece invito tutti a farlo rispettare. Sono queste le condizioni minime che abbiamo chiesto alle squadre per far ripartire il campionato, la Lega, se lo ritiene giusto può adottare anche misure più severe a tutela dei suoi giocatori. La situazione è sotto controllo. Auspico un rigoroso rispetto del protocollo".

Cosa si aspetta dal Giudice Sportivo domani rispetto a Juve-Napoli?

"Che decida in saggezza. Non c'è dubbio che possa fare giurisprudenza Sto aspettando con grande attenzione. Oggi non è il caso di esprimersi a riguardo, mancano 24 ore ed è giusto attendere".