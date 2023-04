VIDEO - Spalletti batte il pugno sul tavolo in conferenza: "Rigore netto! Il passato del Milan conta!"

"Stasera al 37' c'è calcio di rigore, netto, non si può non vedere".

Anche gli arbitri hanno sentito l'importanza del club Milan?

"Non lo so, mi sembra che sulla valutazione della prima gara ha avuto solo voti negativi. Stasera al 37' c'è calcio di rigore, netto, non si può non vedere. Non si parla di contatto, a volte si parla di contatto, ma quello è impatto (batte violentemente il palmo sul tavolo, ndr). E' il numero uno, l'hanno guardato bene al VAR e quindi il passato del Milan in Champions conta!". Di seguito le immagini.