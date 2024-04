VIDEO - Spalletti il suo erede lo indicò: "Italiano è quello giusto. Ti viene addosso e due finali..."

Il nome del tecnico della Fiorentina fu indicato espressamente anche dallo stesso Luciano Spalletti

Sempre più chiacchierato il nome di Vincenzo Italiano, molto discusso per il suo calcio coraggioso nonostante con un organico non eccezionale sia ancora in corsa su tutte le competizioni dopo aver fatto due finali l'anno scorso. Il nome del tecnico della Fiorentina fu indicato espressamente anche dallo stesso Luciano Spalletti come suo erede alla 'The Coach Experience', organizzata dall'Associazione italiana allenatori, poco dopo la conferma alla guida dei viola:

"Meglio se non entro, anche perché ADL ha dimostrato di scegliere sempre allenatori di alto livello. Lasciamo fare a lui. Ma Italiano poteva essere un profilo giusto per il Napoli perché ha la voglia con la sua squadra di fare la gara, di sbattere nella partita, di andarti addosso, fa una gara totale. Ti viene sul muso, si confronta a chi ne ha di più, ed è un atteggiamento che mi piace. Lo si è visto con le due finali che ha fatto, seppur perse, ma farle significa che hai fatto comunque tutto. La finale viene determinata spesso dagli episodi, ma esserci arrivato significa già che con il suo calcio ha lavorato bene".