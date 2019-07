VIDEOGALLERY SSCN - Manolas in campo: tripudio sulle tribune

Kostas Manolas si allena oggi per la prima volta con il Napoli ed è rimasto sorpreso dall'accoglienza che gli ha riservato il pubblico presente sul campo di Carciato, a Dimaro. Il nuovo difensore azzurro è stato abbracciato dai tifosi, che sono andati in visibilio al suo ingresso in campo. Un vero e proprio tribudio, come mostrano le seguenti immagini, tratte dalle Instagram Stories della SSC Napoli.