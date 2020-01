Younes ha irritato Giuntoli: tanti rifiuti e ora rischia di uscire dalla lista

Amin Younes era dato in partenza, il tedesco ha giocato poco e sembrava certo l'addio. Invece, a quanto pare, potrebbe anche restare, ma con un ruolo marginale, rischiando anche di uscire dalla lista per la Serie A. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'ex Ajax ha irritato Giuntoli con una serie di rifiuti, dalla Sampdoria al Torino, nonostante accordi già presi tra i club, così non è da escludere una sua permanenza ma senza chance di giocare dato che in attacco, specialmente sulle corsie laterali, c'è folla.