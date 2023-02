Zanetti in conferenza: “Non partiamo sconfitti, l'Empoli sa sfidare le big! Vogliamo lo Scudetto salvezza…”

Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, alla vigilia del match contro il Napoli ha presentato la gara così in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, alla vigilia del match contro il Napoli ha presentato la gara così in conferenza stampa: "I nostri tifosi che sono venuti a Firenze in massa ce li avremo anche in casa. Sarà una bella sfida, con uno stadio pieno ma ci sentiamo in casa nostra. La ricetta non ce l'ho. Mi sono concentrato molto su quello che possiamo fare noi, mi interessa che continuiamo il nostro percorso. Soffrendo e non perdendo mai il coraggio delle nostre idee. Il Napoli è una squadra fantastica, però noi abbiamo dimostrato che sappiamo affrontare squadre più forte di noi e di metterla in difficoltà"

Come sostituirà Akpa Akpro e Bandinelli?

"Abbiamo perso tre tasselli importanti, dico anche Cambiaghi che era molto in forma. Altri ragazzi hanno la possibilità di mettersi in mostra e confrontarsi con una squadra di questo calibro. Dai più bravi si impara sempre. Lo stesso Fazzini sta bene, insieme ad Haas potrebbe essere della partita"

Spalletti potrebbe far rifiatare qualcuno. Farebbe bene a snobbarvi?

"Io credo che il Napoli non abbia titolari o riserve. La sua forza è anche questa, cambia lo spartito e i giocatori ma il gioco è lo stesso. Il Napoli è una squadra importante, se lo fa lo fa per gestione, non per snobbare l'Empoli. Credo che abbiano la mentalità di vincere tutte le partite. Il Napoli lo conosciamo bene, onestamente è un piacere vederli. è normale che trovare dei difetti non è semplice"

Domani l'Empoli ha poco da perdere contro il Napoli?

"Non concordo con chi dice che non abbiamo possibilità, altrimenti potremmo andare a fare un giro in centro. Se parti sconfitto le chances sono zero, ma devi crederci perché a volte i miracoli accadono. Le cose succedono se le sogni e ci credi. Noi abbiamo dimostrato di sapere fare delle imprese, sulla carta naturalmente la gara è proibitiva, ma i ragazzi devono avere una speranza viva"