Zielinski a Dazn: "Sconfitta immeritata. Nel secondo tempo creato tanto, dovevamo fare gol"

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli autore del gol dell'1-0 azzurro nel ko per 3-2 subito a San Siro contro l'Inter, ha parlato a Dazn: "Nel secondo tempo abbiamo creato più di una occasione, dovevamo fare gol e ci dispiace perché avevamo fatto una buona partita".

Come affronterete il primo ko della stagione in campionato?

"Non avevamo mai perso in campionato. E' arrivata in questa partita che non meritavamo di perdere perché potevamo anche vincere questa gara. Purtroppo non è andata così".

È in crescita, come si sente adesso?

"Ora mi sono ripreso, sto bene e cerco di migliorare partita dopo partita. Voglio dare il mio contributo e purtroppo il mio gol non è bastato. Ci saranno altre partite dove proverò a dare una grande mano alla mia squadra".