Zielinski a Mediaset: "Bravi, ma potevamo fare altri gol e chiudere la qualificazione"

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, dopo il successo di Francoforte in Champions League è intervenuto al microfono di Mediaset

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, dopo il successo di Francoforte in Champions League è intervenuto al microfono di Mediaset: "Abbiamo fatto il nostro gioco, l'Eintracht era dietro e ci lasciava spazio per entrare coi difensori. Se si liberava qualcosina poi c'erano praterie. Ma la prima mezzora non era semplice, poi siam usciti fuori e abbiamo controllato tutto. Potevamo fare altri gol e chiudere il discorso qualificazione, a Napoli sarà un'altra gara difficile ma faremo un'altra grande prestazione e passeremo il turno".