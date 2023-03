Zielinski a Sky: "Serata magica. Consapevoli della nostra forza. Faremo il massimo per fare la storia"

Al termine di Napoli-Eintracht, il centrocampista azzurro autore del terzo gol, Piotr Zielinski, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Squadra matura . “ Siamo consapevoli di essere un’ottima squadra, chi gioca ed entra dalla panchina dà sempre il massimo e il suo contributo. A livello quantitativo e qualitativo abbiamo fatto un’ottima partita. Siamo contenti e dobbiamo continuare così, perché ci sono ancora tantissime partite in campionato e speriamo anche in Champions ".

Quanto è grande il sogno Champions? "Ora ci saranno sicuramente due partite in più, vogliamo fare il massimo. Tutti vogliono arrivare fino in fondo come gli altri, vediamo chi prenderemo al sorteggio. Giocheremo il nostro calcio e vogliamo passare il turno".

Quanto è grande il sogno Champions? “Ora ci saranno sicuramente due partite in più, vogliamo fare il massimo. Tutti vogliono arrivare fino in fondo come gli altri, vediamo chi prenderemo al sorteggio. Giocheremo il nostro calcio e vogliamo passare il turno”.

Chi vorreste prendere ai quarti? “Tutte sono grandissime squadre, possiamo giocarcela con tutte. Siamo consapevoli della nostra forza. Saremo pronti contro chiunque, faremo il massimo per passare il turno e fare la storia".

Tutti devono avere paura di questo Napoli? “Stiamo bene e si vede. Le altre squadre vengono qui e fanno fatica a fare il risultato. Siamo una grande squadra con tifosi fortissimi, penso che quest’anno possiamo fare grandi cose”.