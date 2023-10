Zielinski all'intervallo: "La Fiorentina ha qualità, per vincere dobbiamo attaccarli di più"

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo contro la Fiorentina.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo contro la Fiorentina: "Sicuramente in fase offensiva deve fare di più Raspadori, io ora devo stare più attento dietro. Dobbiamo attaccare tutti insieme per andare a vincere la partita. La Fiorentina ha qualità, palleggia bene, dobbiamo andare a prenderli per non farli ragionare".