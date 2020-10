Zielinski ed Elmas disponibili, ma verso il forfait in Europa League: il piano di Gattuso

Zielinski ed Elmas sono guariti dal Covid-19 e stanno bene, sono disponibili per giocare, ma Gattuso ha un'idea in mente: lasciarli a Castel Volturno in questa settimana di coppe permettendo ai due centrocampisti di allenarsi e di tornare in forma in vista della gara di domenica al San Paolo contro il Sassuolo. Sfida in cui potrebbero anche rivedere il campo dopo diverse settimane. Lo scrive il quotidiano Repubblica.