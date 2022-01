Zielinski: "Scudetto? Non c'è nulla di male, ci crediamo! Lottiamo fino alla fine"

"Da piccolo dividevo i regali con i bambini orfani", titola in prima pagina Il Mattino con un'intervista a Piotr Zielinski. Per il centrocampista polacco questo Napoli è "bello come quello di Sarri" e poi sulla città: "Da cinque anni sono qui, l'affetto delle persone è straordinario, coinvolgente, travolgente. Sentiamo il bene dei tifosi in ogni momento, anche quando le cose non vanno come dovrebbero. E io provo lo stesso sentimento per loro. La mia famiglia adora Napoli". Poi sulla corsa scudetto: "Noi pensiamo partita dopo partita, normale che sia così, ma ovvio che si parla di scudetto. Non c'è nulla di male, noi vogliamo vincere perché sappiamo di avere giocatori che possono lottare per farlo fino alla fine".