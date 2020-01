21 minuti in un mese: il grande equivoco da quando è arrivato Gattuso

Ventuno minuti in quattro partite per il colpo più caro della storia del club. Non c'è più traccia di Hirving Lozano, quaranta milioni (di base) per strapparlo al Psv sistemandolo al centro dell'attacco, nuovo perno da cui ripartire. Le premesse estive sono sfumate come l'entusiasmo legato all'esperienza di Ancelotti. Proprio l'attuale allenatore dell'Everton aveva sponsorizzato il suo acquisto, la società - che a prescindere lo seguiva da tempo - ha assecondato la sua richiesta con uno sforzo economico notevole che il campo non ha confermato. Lozano ha deluso le aspettative, vittima di equivoci tattici e del caos che ha colpito l'intera squadra.

DOVE DEVE GIOCARE? - Per Ancelotti il messicano, nato esterno, era una punta moderna. Per Gattuso, lo ha detto in conferenza qualche settimana fa, è un'ala pura d'attacco. Ma con lui in panchina, mai una partita da titolare. Quattro panchine: undici minuti col Parma, nove con l'Inter, appena uno con la Lazio. Col Sassuolo è rimasto ai margini della partita per tutto il tempo. La domanda sorge spontanea e la risposta legata all'equilibrio tattico non sazia la curiosità: perché continuare a dare spazio a Callejon, da mesi l'ombra di se stesso, rinunciando all'entusiasmo di Lozano? Avrà anche deluso, non è mai sbocciato e le sue difficoltà (anche tecniche) fanno riflettere, ma il minutaggio che gli ha riservato Gattuso è, fino a questo momento, il più grande equivoco della sua gestione. In attesa di una svolta. Se lo augura anche la società che intende tutelare il suo investimento.