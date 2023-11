45' spallettiani, poi cazzimma e spirito di squadra: ecco il Mazzarri 2.0

Mazzarri rianima il Napoli trovando subito una vittoria pesantissima, tanto per il morale quanto per la classifica

Secondo Walter “bisogna rivedere qualcosa” ma, senza viaggiare con la testa, si può dire di aver già assistito a una reazione. Più emotiva che tattica, il Mazzarri 2.0 parte in quinta col pieno di “cazzimma", che forse era mancata finora.

Nel primo tempo un redivivo Napoli spallettiano: aggressione alta, lobotka-centrismo, reparti corti e compatti e una partita sbloccata sfiorando anche il raddoppio. Infatti, proprio il nuovo allenatore azzurro ammette: “Rivedere tutti questi concetti da subito non me l’aspettavo”. Poi un calo, anche prevedibile, nella seconda frazione di gioco, con l’infortunio di Olivera e l’ingresso di Juan Jesus che costringe ad abbassare la linea. Difatti l’Atalanta pareggia e flirta svariate volte col raddoppio, ma topos delle squadre di Mazzarri è saper soffrire. E nel momento in cui la Dea sembrava padrona del campo, arriva la fiammata dell’1-2, decisa proprio dai subentrati Elmas e Osimhen.

“Il mister ha toccato le corde giuste in questi primi giorni, ha cercato di dare un po’ di serenità” le parole di Di Lorenzo nel post-partita, che trovano riscontro negli abbracci del mister con i suoi ragazzi. Questa vittoria è una boccata d’aria, gli azzurri riemergono dalle sabbie mobili e trovano il primo successo stagionale in uno scontro diretto. Certo solo la prima delle cinque fatiche, in attesa di Real Madrid, Inter, Juventus e Braga, ma a incidere è la consapevolezza che “Le prossime squadre affronteranno il Napoli sapendo che sono i Campioni d’Italia”.

È precoce per parlare di risveglio. Vano impelagarsi in discorsi tattici. Entusiasmante cogliere i primi segnali positivi che trapelano dalla prestazione e dalle parole dell’allenatore: “Qualcosina di tattica ce la metto sempre perché ce l’ho nel sangue. Faccio l’allenatore da 23 anni e le partite del Napoli l’anno scorso le ho guardate tutte”. Napoli: stolti coloro che ti credevano già fuori dai giochi, illuso chi ti dava per morto. Siamo i Campioni d’Italia, e Walter è innamorato del calcio, perciò già si contano i giorni che mancano alla prossima partita.