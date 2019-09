5 gare in 15 giorni, Ancelotti apre al turnover: pronti oltre 5 cambi

Dopo lo sforzo col Liverpool ed in vista anche del turno infrasettimanale, Carlo Ancelotti a Lecce proporrà un ampio turnover. Oggi e domani si entrerà nel merito delle scelte per le prossime tre partita in una settimana (cinque in 15 giorni) - scrive quest'oggi Il Mattino - ma le novità dovrebbero essere più di cinque: a partire dalla porta con l'esordio stagionale di Ospina, Malcuit e Ghoulam saranno i terzini, a centrocampo con Allan potrebbe esserci Elmas con Zielinski a sinistra. In attacco potrebbe toccare a Younes con Milik e Llorente ad alternarsi.