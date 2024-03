A Barcellona il Napoli si 'gioca' un top player: il gettone monstre del Mondiale per club

L'impresa in terra spagnola potrebbe infatti consentire agli azzurri di restare aggrappati alla possibile qualificazione al Mondiale per club

Una serata che vale più di 100 milioni per il Napoli. A Barcellona, sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, gli azzurri giocheranno per il passaggio ai quarti di Champions, ma non solo. L'impresa in terra spagnola potrebbe infatti consentire agli azzurri di restare aggrappati alla possibile qualificazione al Mondiale per club che si svolgerà nell'estate del 2025.

"La qualificazione ai quarti sarebbe la seconda della storia degli azzurri e consentirebbe di avvicinarsi concretamente al Mondiale per club ( poi mancherebbe un altro successo), la competizione voluta dalla Fifa di Gianni Infantino che rappresenta un vero e proprio Eldorado per i partecipanti. Il montepremi complessivo è di 2,5 miliardi di euro e il gettone di qualificazione da solo dovrebbe valere 100 milioni di euro, quasi quanto un top player praticamente. Ecco perché la posta in palio è alta. Il Napoli sogna l’impresa per la gloria ma anche per la possibilità di crescere ancora. Senza dimenticare i bonus garantiti dall’Uefa per chi va avanti in Champions".