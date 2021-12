A gennaio il caso Insigne ma non solo: la situazione di tutti gli azzurri in scadenza a giugno

Sarà un mese di gennaio estremamente impegnativo per il Napoli. Non solo perché è praticamente obbligato l'arrivo di un centrale difensivo dopo l'addio di Manolas, ma anche per le tante questioni aperte per quanto riguarda i rinnovi del contratto - alcuni bloccati da mesi, se non addirittura anni - che ora vanno affrontati perché alcuni agenti potrebbero chiudere definitivamente le porte e trattare, ed eventualmente anche chiudere, con altri club. A partire dal capitano Lorenzo Insigne, ma non solo.

La settimana del capitano?

Dovrebbe essere così, almeno stando alle parole dell'agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, nella sua ultima intervista al Cds: "Quando si apre il mercato di gennaio bisogna trovare una soluzione. Possono essere giorni decisivi. Contatti? Fino a gennaio non avrò contatti con nessuno. Su questo sono molto fermo: dal 2, poi, tutto cambierà", ed al momento non sembrano esserci particolari sussulti con le parti piuttosto distanti e ferme sulle proprie posizioni. Da un lato il desiderio a quanto pare di non andare sotto l'attuale accordo da quasi 5mln e dall'altro segnali che non vanno oltre i 3,5mln di euro per quattro anni.

Altri 6 in scadenza, ma meno della metà da affrontare

Possiamo escludere dal discorso Faouzi Ghoulam perché il Napoli aspetta la scadenza per liberarsi dopo anni di un ingaggio pesante (quasi 2,5mln a stagione) che a causa degli infortuni non ha correlazione col rendimento in campo. Mentre per Juan Jesus e Mertens il club partenopeo ha eventualmente un'opzione per un altro anno. I rinnovi da discutere sono quelli di Ospina (in base a cosa accadrà anche con Meret), Ounas e Malcuit con quest'ultimo che fino all'emergenza infortuni sembrava non avere spazio e quindi possibilità di rinnovo.