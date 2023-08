A sorpresa è fatta per un centrocampista! E' Cajuste del Reims, già fissate visite mediche

Jens Cajuste, svedese, anni 23, del Reims sarà il nuovo centrocampista del Napoli. La notizia a sorpresa arriva da Santi Aouna

Jens Cajuste, svedese, 24 anni domani, del Reims sarà il nuovo centrocampista del Napoli. La notizia a sorpresa arriva da Santi Aouna, giornalista di Footmercato esperto di trasferimenti. Accordo trovato tra i due club con le visite mediche per il giocatore già fissate. La notizia è stata poi ripresa anche da Matteo Moretto.

Per caratteristiche tecniche e fisiche, Cajuste, alto 188 centimetri, sarà il nuovo rinforzo in mediana, il giocatore "fisico" di cui parlava Garcia che dunque andrà a sostituire Ndombele diventando l'alternativa ad Anguissa. Nell'ultima stagione ha giocato 31 partite in Ligue 1 con tre gol.

🚨EXCL : ️🇸🇪 #Ligue1 |



◉ Accord trouvé entre et Reims et Naples.



◉ Le milieu suédois devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures. pic.twitter.com/Qjwj7qswWD — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 9, 2023