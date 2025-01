"Abbiamo anche altre idee": il nome last minute di Manna se saltano Garnacho e Adeyemi

Il Napoli è in attesa di ricevere risposte da Karim Adeyemi, col calciatore del Borussia Dortmund ancora indeciso sull’ipotesi di trasferirsi a gennaio. Resta sempre aperto il fronte Alejandro Garnacho, ma a patto che il Manchester United abbassi le proprie richieste per l’esterno argentino. Come detto da Giovanni Manna, però, il club non ha intenzione di pagare cifre fuori mercato e sta valutando anche altre situazioni nel caso uno dei primi due obiettivi non dovesse concretizzarsi.

Come scrive l’edizione odierna de Il Mattino, ad esempio, il club resta vigile su un profilo attenzionato nelle scorse settimane. Si tratta di Dan Ndoye del Bologna, un piano B del club ‘che prenderebbe forma soltanto nel caso in cui tramontino clamorosamente le prime due piste”