Accelerata per Lozano, ma occhio alla concorrenza: spuntano Chelsea e Barça. Distanza nella valutazione col Psv: la situazione

Il mercato di gennaio viene definito anche "di riparazione" ma quest'anno per il Napoli potrebbe dirsi "di prospettiva". Già perchè da riparare c'è poco o nulla ed allora la squadra mercato del Napoli lavora in prospettiva. E proprio in ottica futura l'obiettivo numero uno è il messicano del Psv Lozano. Un'operazione stile "Fabian Ruiz": avviata a gennaio e conclusa a giugno.

LA TRATTATIVA. Le ultime voci di "radio-mercato" parlano di un'accelerazione del Napoli nelle trattative con l'agente Mino Raiola e soprattutto con la squadra olandese. Il Napoli è pronto a mettere sul piatto 30 milioni, la valutazione del Psv del suo esterno è di 40, riferisce l'edizione odierna del "Mattino". E non solo. Il quotidiano spiega che il Napoli, per portarsi a casa il talento messicano che tanto piace ad Ancelotti, deve vincere la concorrenza di top club come Barcellona e Chelsea che sono interessati al calciatore.

STOP KOUAME. L'acquisto di Lozano, evidentemente, significa il "non acquisto" di Kouame. I due sono alternative. E non è un caso se all'accelerazione sulla trattativa per Lozano corrisponde una frenata per quella su Kouame. Dopo uno sprint iniziale, ora la trattativa è arenata visto che le richieste del Genoa, ad ora sembrano troppo alte. I rossoblu - spiega il Mattino - essendoci anche altri club interessati sono lì in attesa di un'offerta migliore.