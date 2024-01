Accordo a un passo per Samardzic! Risolto il nodo diritti d'immagine: i dettagli

Dopo averci lavorato a più non posso negli ultimi giorni, adesso la trattativa sembra che si stia per sbloccare in maniera definitiva

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli è davvero a un passo da Lazar Samardzic. Dopo averci lavorato a più non posso negli ultimi giorni, adesso la trattativa sembra che si stia per sbloccare in maniera definitiva dopo aver risolto il nodo diritti d'immagine. Lo riferisce Matteo Moretto, esperto di mercato di Relevo: "Accordo molto vicino tra Napoli e Udinese per Lazar Samardžić. Gli ultimi colloqui tra le parti sono stati molto positivi e l’affare può sbloccarsi definitivamente nel weekend. Intesa totale sui diritti d’immagine". La notizia è stata confermata anche dall'altro esperto Fabrizio Romano.