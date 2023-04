ADL a Canale 5: "Napoli rinata come città e merita lo Scudetto! Spalletti un maestro, fiero del gruppo costruito"

Aurelio De Laurentiis è stato intervistato da Canale 5, in uno speciale che andrà in onda quest'oggi in seconda serata dal titolo 'Napoli è'

TuttoNapoli.net Aurelio De Laurentiis è stato intervistato da Canale 5, in uno speciale che andrà in onda quest'oggi in seconda serata dal titolo 'Napoli è'. Di seguito alcune anticipazioni de Il Mattino: "Abbiamo due squadre, non solo una. E con un maestro come Spalletti la garanzia è assoluta, sarà una bellissima partita di sicuro" Sulla città: "Nel mio cuore Napoli rappresenta un'apertura verso l'ipocrisia e le regole stupide: è un segno di libertà fatta di grandissima fantasia".